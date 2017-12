Previdência envia comprovantes do IR O Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da Dataprev, está enviando, pelo Correios, 3,5 milhões de comprovantes de Imposto de Renda, a maioria para os segurados do INSS que ganhou, em 2000, o valor bruto tributável de, pelo menos, R$ 500. Os comprovantes também estão sendo enviados a quem recebeu um dos seguintes benefícios ano passado: auxílio-acidente ou auxílio suplementar de acidente de trabalho ou, ainda, abono de permanência em serviço (20 ou 25%). Quem recebeu o comprovante avulso de Imposto de Renda referente ao ano de 1999 ou quem teve desconto de Imposto de Renda em algum crédito em 2000 também está recebendo o documento. O servidor autônomo também está na lista da Dataprev. Os comprovantes começaram a ser emitidos no dia 12 deste mês e estão sendo postados nos Correios até o próximo dia 23. Os segurados que não receberem o comprovante até o dia 7 de março, devem ligar para 0800 78 01 91, número do PREVFone, e pedir o documento. Também podem ir até a agência onde mantêm o benefício. A partir do dia 1º de março, a emissão do comprovante também poderá ser feita pela Internet (veja link abaixo). Também a partir do dia 1º de março, será possível emitir o comprovante pelo PREVFácil, o quiosque de auto-atendimento da Previdência Social, disponível nas Agências da Previdências e em sindicatos e associações de classe. Quem está com o CPF inválido não recebe o comprovante.