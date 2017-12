Previdência exclui os mais pobres Dos 65,395 milhões de trabalhadores ocupados do setor privado, 60% não estão cobertos pela Previdência Social. São 38,7 milhões de pessoas, das quais 55% acabaram excluídas de um plano de aposentadoria e de proteção em caso de doença por insuficiência de renda. Alguns não ganham nada, e outros ganham até um salário mínimo. É o que revela pesquisa que está mexendo com a percepção de alguns estudiosos, que supunham serem as mudanças no mercado de trabalho o fator preponderante para o afastamento das pessoas da previdência pública. Exclusão afeta principalmente os mais pobres O crescimento da informalidade mexeu com a estrutura previdenciária. Mas o problema da renda é determinante quando se pensa em atrair outra vez os trabalhadores. Na faixa dos que ganham até um ou dois salário mínimo e dos que não tem qualquer rendimento, estão 75% dos não contribuintes da Previdência. Outro levantamento confirma que o problema da pobreza relacionado ao da exclusão do sistema. Entre os que ganham mais de 20 salários mínimos, 84% recebem cobertura da Previdência Social. Entre os que ganham entre 10 e 20 salários, 77% recebem cobertura. Já entre os que ganham até um salário, o porcentual de protegidos cai para 39%. O resultado é nítido: quanto mais pobre, menos proteção, e vice-versa. Mercado de trabalho, pobreza e previdência O trabalho é de autoria do secretário da Previdência Social, Vinícius Carvalho Pinheiro, e da coordenadora da Secretaria da Previdência Social, Renata Mello Baars Miranda. Foi feito com base em dados de 1998 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o sociólogo e professor, José Pastores, da Universidade de São Paulo (USP), os dados mostram a necessidade de mecanismos de distribuição de renda e de programas de renda mínima. Segundo ele, não é possível discutir de forma isolada pobreza, mudanças no mercado de trabalho e Previdência Social. Pastore lembra que é impossível ignorar que o custo das contratações no País também desestimulam a criação de empregos formais.