Previdência fecha agências em São Paulo A partir de hoje, os aposentados e pensionistas de São Paulo deixam de contar com mais uma agência da Previdência Social: a do Shopping Continental. A agência abriu as portas pela última vez no sábado. Com isso, sobe para cinco o número de agências fechadas nas últimas semanas pela Previdência Social na capital. Além da do Shopping Continental, também estão com atividades suspensas ou encerradas as agências do SP Market, Adolpho Pinheiro, Vereador José Diniz e Estação República. Com exceção desta última, que estará fechada temporariamente, as demais tiveram suas atividades encerradas definitivamente. Segundo a diretora de Benefícios do Ministério da Previdência e Assistência Social, Patrícia Audi, o encerramento dessas agências não ocorreu por falta de recursos, mas sim por uma questão de racionalização e remanejamento dos serviços: "Como no caso da agência do Shopping Continental, não se justificava manter uma unidade a dois quilômetros de outra, uma vez que ela ficava próxima da agência Osasco, onde reside a maior parte dos segurados." O mesmo ocorreu com as agências do SP Market e da Adolpho Pinheiro, que ficavam próximas da agência da Previdência Social de Santo Amaro, explica o gerente-executivo da Região Sul, José Carlos Ferreira. Segundo ele, o fechamento de outra unidade localizada na Avenida Vereador José Diniz ocorreu porque lá, ultimamente, só estavam sendo vistos casos de arrecadação, que com a remodelação dos postos também passaram a ser atendidos pelas novas agências. "Por isso, não se justificava mais a sua manutenção." A parte administrativa que funcionava no local foi transferida para a agência da Vila Mariana. Atendimento A diretora de Benefícios da Previdência Social diz que, mesmo com os remanejamentos das agências e transferências dos funcionários, os serviços prestados não serão afetados. "As agências que passaram a atender os segurados estão devidamente adequadas ao Programa de Melhoria de Atendimento do INSS, com todos os serviços realizados em um só local." Os segurados que eram atendidos nas agências do SP Market, Adolpho Pinheiro e Vereador José Diniz passarão a ser atendidos pela agência de Santo Amaro, localizada na Rua Elias Zarzur, 120, pela agência da Cidade Dutra, na Rua Padre José Garzotti, 7,5 e pela agência da Vila Mariana, na Rua Santa Cruz, 707, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Os segurados atendidos pela agência da Estação República podem dirigir-se à agência Centro, na Rua Xavier de Toledo, 290, no Centro, também de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Segundo o gerente-executivo do Centro, Jairo Diniz Dantas, a agência da Estação do Metrô República voltará a funcionar assim que o sistema de ar condicionado for consertado. Para saber qual a agência mais próxima de sua residência, o interessado pode ligar para a Central de Informações da Previdência Social, pelo telefone 0800-78-0191, das 7 às 19 horas, de segunda a sábado.