Previdência fecha o ano com déficit de R$ 16,9 bilhões A Previdência Social fechou o ano de 2002 com um déficit primário em suas contas de R$ 16,999 bilhões, o equivalente a 1,27% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em 2001, o déficit da Previdência havia sido de R$ 12,836 bilhões ou 1,07% do PIB. De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, que contabiliza o resultado primário do governo central, a arrecadação líquida da Previdência em 2002 foi de R$ 71,027 bilhões, superando em 13,7% o resultado de 2001, quando a arrecadação líquida havia sido de R$ 62,491 bilhões. Os gastos com benefícios previdenciários acabaram sendo maiores. Em 2001, a Previdência Social tinha gasto R$ 75,328 bilhões com o pagamento de benefícios. Em 2002 essa despesa subiu para R$ 88,026 bilhões, superando em cerca de R$ 12,7 bilhões os gastos efetuados no ano anterior. Esse aumento, segundo os técnicos do Tesouro, foi provocado pelo reajuste de 11,4% no valor médio dos benefícios pagos pela Previdência. Além disso, houve um aumento no número de benefícios concedidos - no ano passado, foram 749,9 mil a mais do que os concedidos em 2001. Somente em dezembro, a Previdência Social teve um déficit primário de R$ 2,997 bilhões. O pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas explica, em boa medida, o valor do resultado negativo, que superou em 47,4% o déficit registrado no mês anterior.