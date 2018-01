Previdência informa juro cobrado no empréstimo a aposentado O governo federal colocou na página da Previdência Social na internet uma tabela dos juros cobrados pelos bancos nos empréstimo a aposentados. A menor taxa mensal é de 1,5% (para pagamento entre 2 a 6 meses no Banco do Brasil) e a maior é de 3,99% (na Sul Financeira de 1 a 37meses). A lista pode ser consultada também pelo telefone 0800-78-0191. A estatal Caixa Econômica Federal, a primeira a fazer este tipo de operação, não informou suas taxas à Previdência. Segundo a Agência Brasil, a agência estatal de notícia, o aposentado não é obrigado a fazer o empréstimo no banco onde recebe o benefício. Ele pode ser realizado em uma das 20 instituições autorizadas pelo INSS. A assessoria de imprensa do INSS informou que cinco delas ainda não enviaram o valor das taxas cobradas: Caixa Econômica Federal, BVA, Matone, Pine e Santander/Banespa. Além dos juros, os bancos também cobram uma tarifa extra sobre o valor a ser emprestado. O Banco do Brasil cobra uma tarifa de 3,5%. Se o aposentado pedir um empréstimo é de R$ 300, terá que pagar para o banco R$ 10,50. Segundo as regras para este tipo de crédito, o valor não pode exceder 30% do benefício recebido pelo aposentado. A lei foi promulgada dia 17 de dezembro de 2003, mas o programa só teve início efetivo dia 20 de maio de 2004. Hoje, 20 bancos estão operando e outros 20 estão negociando com a previdência. Veja na tabela abaixo produzida pela previdência. Bancos que já oferecem o empréstimo Bancos em andamento 1) - Banco do Brasil Taxas 1,50% (2 a 6 mês) 1,90% (7 a 12 meses) 2,20% (13 a 24 meses) 2,40% (25 a 36 meses) 2) - BGN S.A. Taxas 1,94% (até 6 meses) 2,40% (de 7 a 12 meses) 2,99% (de 13 a 23 meses) 3,49% (de 24 a 36 meses) 3) - BMC Taxas 1,65% (até 6 meses) 3,50% (de 7 a 36 meses) 4) - BMG Taxas 1,68% (até 6 meses) 2,35% (até 18 meses) 2,80% (até 36 meses) 5) - Bonsucesso S.A. Taxas 1,75% (até 6 meses) 2,90% (de 7 a 12 meses) 3,30% (de 13 a 36 meses) 6) - Cacique S.A. Taxas 1,75% (até 6 meses) 2,50% (até12 meses) 2,90% (até 18 meses) 3,30% (até 24 meses) 3,40% (até 30 meses) 3,50% (até 36 meses) 7) - Cruzeiro do Sul S/A Taxas 1,75% (de 4 a 6 meses) 2,70% (de 7 a 12 meses) 3,20% (13 a 36 meses) 8) - Mercantil do Brasil Taxas 1,75% (até 6 meses) 2,80% (entre 7 e 36 meses) 9) - Panamericano Taxas 1,75% (até 5 meses) 2,90% (de 6 a 11 meses) 3,55% (de 12 a 36 meses) 10) - Paraná Banco Taxas 1,75% (até 6 meses) 2,80% (de 7 a 12 meses) 3,40% (de 13 a 36 meses) 11) - Paulista Taxas 1,75% (até 6 meses) 2,86% (7 a 12 meses) 3,58% (13 a 36 meses) 12) - Schahin Taxas 2,50% (até 6 meses) 2,70% (de 7 a 15 meses) 3% (de 8 a 24 meses) 3,10% (de 25 a 36 meses) 12) - Sul Financeira Taxas 3,99% (de 1 a 36 meses) 14) - Unibanco Taxas 1,75% (até 6 meses) 3,9% (a partir de 7 meses) 15) - Votorantim Taxas 1,75% (até 6 meses) 3,36% (até 36 meses) 1) - Alfa Financeira S.A. 2) - Arbi 3) - Banese 4) - Banrisul 5) - BNB 6) - BRB 7) - Citibank 8) - Crefisa 9) - Daycoval 10) - Ficsa 11) - GE 12) - HSBC 13) - IBI 14) - Industrial 15) - Indusval 16) - Intermedium 17) - Máxima 18) - RS Crédito (Rural) 19) - Sofisa 20) - VR Não informaram: BVA, Caixa Econômica Federal, Matone, Pine, Santander Veja a lei publicada no Diário Oficial do dia 17 de dezembro de 2003