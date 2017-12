Previdência intervém em mais um fundo O Ministério da Previdência anunciou hoje em sua página na Internet que, a partir de amanhã, o Fundo de Aposentadoria e Pensão da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (Fapieb) estará sob intervenção da Secretaria de Previdência Complementar. Segundo o ministério, o Fapieb tem uma dívida de R$ 107 mil, acumulada até novembro de 2000, proveniente de atraso no recolhimento de contribuições patronais e de participantes. O ministério, em sua página na Internet, afirma que o fundo vem praticando crime de apropriação indébita. O Fapieb tem ativo de R$ 4,6 milhões e 87 participantes (43 ativos, 26 aposentados e 18 pensionistas). Ainda de acordo com a página do ministério na Internet, o Fapieb tem insuficiência patrimonial de 21% de seu ativo, equivalente a R$ 963 mil. Em novembro do ano passado, o Fapieb tinha 65% do seu patrimônio aplicado em imóveis. O máximo permitido, no entanto, era de 17%.