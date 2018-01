Previdência intervém fundo de empresa privada O ministro da Previdência Social, Waldeck Ornélas, determinou ontem a intervenção no fundo de pensão Orius (Associação Orion de Seguridade Social), de São José dos Campos (SP). Trata-se, segundo a secretária de Previdência Complementar, Solange Paiva Vieira, da primeira intervenção num fundo de pensão privado, ou seja, patrocinado por uma empresa privada, da área de borracha. O fundo tem apenas cinco participantes ativos e 35 aposentados, o que indica que a empresa mantenedora pode estar desaparecendo. Numa fiscalização preliminar, a Secretaria de Previdência Complementar detectou que o fundo possui patrimônio da ordem de R$ 4,860 milhões e uma dívida de R$ 3,614 milhões. Cerca de 87% dos ativos do fundo estão nas mãos da empresa patrocinadora. O destino desse fundo, de acordo com a secretária, deverá ser a liquidação. Mesmo destino deverá ter o Saneprevi, dos funcionários da Companhia de Saneamento de Mato Grosso, um dos seis fundos patrocinados por empresas estatais que está sob intervenção ou diretoria fiscal nomeados pelo ministério. O problema todo decorre de dívida da patrocinadora para com o fundo de pensão. Se não houver o equacionamento do débito, a solução terá que ser a liquidação do fundo, em prejuízo de todos os participantes. Liquidação de um fundo de pensão não garante benefício a participantes Na liquidação, segundo Solange Vieira, não existe a garantia do pagamento das aposentadorias e pensões aos associados. Eles só receberão alguma coisa se o fundo tiver ativos para isso. É justamente para evitar essa situação que a secretária afirma que está trabalhando preventivamente no setor. Ela alerta para a situação de que não são apenas os fundos de pensão patrocinados por empresas estatais que apresentam problemas. A Secretaria de Previdência Complementar tem constatado que, como em muitos fundos a empresa privada é a única contribuinte, ela é também é a primeira a pegar recursos do fundo quando fica em dificuldade. Para apertar a fiscalização sobre o setor, a secretaria de Previdência Complementar passou a exigir mais informações. Os fundos de pensão terão que informar a rentabilidade obtida nas aplicações, bem como as corretoras com que operam e as taxas pagas. A secretaria vai iniciar, nos próximos dias, uma fiscalização completa nos 10 maiores fundo de pensão patrocinados por empresas públicas e privadas. Além disso, continuam na mira do ministério os fundos de pensão públicos que só estão equilibrados com aporte de recursos exclusivo da patrocinadora e também os que se baseiam em premissas irreais para o cálculo atuarial. "Se não agirmos preventivamente todos quebram a partir de 2020", afirmou Solange Vieira.