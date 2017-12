Previdência já consome 64% das receitas federais

Enquanto tenta angariar os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, o governo vem tentando mostrar a importância dessas mudanças.

Para derrubar uma informação disseminada pelos críticos da reforma, de que não há déficit na Previdência, números divulgados pelo Ministério da Fazenda mostram que, hoje, os gastos com aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais já consomem 64% das receitas da União. E, sem uma reforma, o envelhecimento da população vai tornar essa fatura ainda mais pesada.

A receita total do governo federal prevista para o ano de 2017 é de R$ 1,144 trilhão, segundo dados do Ministério da Fazenda. A despesa com a previdência do setor privado será de R$ 561 bilhões e com o setor público de R$ 166 bilhões.