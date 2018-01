Previdência já recadastrou 1,8 milhão de segurados O ministro da Previdência Social, Nelson Machado, informou, nesta quarta-feira, que o mais recente levantamento, com dados disponíveis até o dia 20 deste mês, mostra que, dos 2,4 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chamados para o recadastramento, 1,8 milhão já atualizaram seu cadastro. Com o resultado, cerca de 600 mil ainda precisam comparecer à rede bancária para prestar as informações e garantir a prestação do benefício. O ministro informou que do primeiro grupo - de 974 mil segurados convocados -, chamado em outubro para o censo, cerca de 80% já o realizaram. O restante, segundo o ministro, precisa fazê-lo até a próxima sexta-feira, para que não tenha o benefício suspenso a partir de março. Do segundo grupo - de 480 mil segurados -, chamado em novembro, cerca de 350 mil já prestaram as informações. Com isso ainda faltam 30% do total chamado em novembro, que tem até o fim de março para se dirigir à rede bancária e evitar a suspensão do benefício em abril. O terceiro, de 967 mil pessoas, tem um índice de comparecimento, até o dia 20 deste mês, de 70%. O prazo para que os outros 30% desse grupo compareçam à rede bancária é o fim de abril. Os que não comparecerem terão o benefício suspenso em maio.