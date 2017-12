Previdência libera benefícios Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber hoje o pagamento referente ao mês de outubro. Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia 16 serão pagos R$ 5,3 bilhões para mais de 19,4 milhões de segurados. O piso é o salário mínimo vigente, de R$ 151,00. Quem ganha acima do piso receberá valor idêntico ao pago em setembro, relativo ao benefício de agosto. O dinheiro fica à disposição do segurado no banco pelo prazo de dois meses. Após esse período, o pagamento é bloqueado e o benefício devolvido ao INSS. Para desbloqueá-lo, o segurado deverá comparecer à agência que administra o seu benefício munido de um documento de identificação (carteira de identidade ou profissional, certidão de nascimento ou de casamento) e do cartão magnético ou de um documento em que conste o número do benefício.