Previdência libera mais precatórios A Previdência Social liberou, entre os dias 13 e 20 deste mês, mais 1.551 pagamentos de precatórios no Estado de São Paulo, totalizando R$ 16,8 milhões. Precatórios são valores devidos pela Previdência, relativos a ações judiciais movidas e ganhas na Justiça por segurados. Para dar mais agilidade no crédito ao segurado, o pagamento dos precatórios passou a ser feito diariamente, e não mais por lotes, como ocorria até o ano passado. Com a liberação desta semana, o INSS já pagou neste ano 15.844 precatórios, o que representa R$ 167,6 milhões. Neste ano está previsto o pagamento de 25.862 ações, que somam R$ 321,8 milhões. Os valores dessas ações são depositados no Tribunal Regional Federal (TRF) e no Tribunal de Justiça (TJ). Até o fim do ano a Previdência terá que pagar mais 8.947 ações, que totalizam R$ 139,2 milhões. Desse total já foram descontadas as 1.071 ações, no valor de 15 milhões, que não foram pagas por motivos como divergência entre as partes ou falecimento de autores. Nesse caso, o pagamento depende de decisão judicial. O segurado que teve ação judicial ganha contra a Previdência deve consultar seu advogado ou acessar o site da Previdência Social para saber sobre o andamento do processo.