Previdência mantém 10 classes A Previdência Social voltou atrás e alterou novamente a tabela de salários-base dos contribuintes individuais (autônomos e empresários) e facultativos (donas de casa, estudantes e desempregados) inscritos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pela Portaria n.º 5.756, do Ministério da Previdência e Assistência Social, emitida ontem, voltou a vigorar a numeração antiga, de um a dez, das classes de contribuição. Essa é a segunda alteração em menos de um mês. A mudança de ontem ocorreu por conta da confusão que a tabela anterior estava provocando. Isso porque as duas primeiras classes tinham sido eliminadas, como estava previsto na legislação. Embora tenha alterado apenas o número das classes, passando de dez para oito, e mantendo o salário-base, a mudança provocou confusão. O segurado que era da classe 4, por exemplo, havia pulado para a classe 6, o que era da classes 6 pulou para a 8. Com isso, muitos corriam o risco de recolher até o dobro do que vêm pagando ao INSS. Agora, com a nova tabela, basta o segurado continuar observando a sua classe de contribuição para fazer o recolhimento.