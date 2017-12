Previdência nega fiscalização em fundo de pensão do BC A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência divulgou hoje uma nota negando que tenha enviado semana passada uma equipe de fiscalização ao Centrus, o fundo pensão dos funcionários do Banco Central. A informação sobre a fiscalização foi publicada hoje no jornal Correio Braziliense. Conforme a nota, a informação é "completamente equivocada e sem fundamento". O documento diz ainda que o jornal, "estranhamente", não procurou a secretaria para checar as informações.