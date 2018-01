Previdência: novo piso será de R$ 180,00 Com o aumento do salário mínimo para R$ 180,00, este passará a ser também o novo piso de benefício pago pela Previdência Social a partir deste mês. A partir da competência abril, portanto, o segurado que ganha entre R$ 151,00 e R$ 179,99 passará a receber o novo piso de R$ 180,00. No entanto, o segurado só embolsará o novo piso de benefício em maio, quando forem pagas as aposentadorias e pensões relativas ao mês de abril. Este mês os aposentados que ganham o piso ainda receberão o salário mínimo em vigor até o mês passado de R$ 151,00. O reajuste de 19,20%, portanto, não vale para os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso. Para esse segurado, a legislação prevê apenas a correção dos benefícios em 1.º de junho, mas não fixa nenhum indicador econômico para a correção. Nos últimos dois anos, o governo adotou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). A previsão é que, para esses segurados, o reajuste fique em torno dos 5% previstos para a variação da inflação entre 1.º de junho de 2000 e 30 de maio deste ano.