Previdência: novos planos de pensão A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social aprovou 26 novos patrocinadores de fundos de pensão, entre eles 15 empresas ligadas ao grupo Sílvio Santos. Os patrocinadores são empresas que colocam à disposição dos seus empregados um plano de previdência com o objetivo de complementar o valor máximo da aposentadoria pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), hoje em R$ 1,3 mil. Segundo o secretário de Previdência Complementar, Paulo Kliass, a adesão do grupo Sílvio Santos é mais uma conquista do sistema que está se expandindo para áreas que não contavam com esse tipo de cobertura. O conjunto de novos patrocinadores está incluindo no sistema de previdência complementar mais 7.454 participantes, que poderão ter acesso a uma aposentadoria melhor. Hoje já são mais de seis milhões o número de pessoas que contarão com a aposentadoria complementar ao término da vida laboral.