Previdência paga benefício final 4 Os bancos estarão liberando hoje o pagamento do benefício de junho para os aposentados e pensionistas que têm inscrição na Previdência Social com final de número 4 - último número antes do dígito de controle no cartão magnético. O piso de benefício é o salário mínimo vigente, de R$ 151,00. Quem ganha acima do piso receberá o benefício reajustado em 5,81%, correspondente ao aumento concedido em junho. Só receberá o reajuste integral quem teve aposentadoria ou pensão concedida até junho de 1999. Quem começou a receber o benefício a partir de julho do ano passado terá reajuste proporcional, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre o mês de concessão e maio.