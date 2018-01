Previdência: pagamento de autônomos vence hoje Vence hoje o prazo para o pagamento da contribuição de março à Previdência Social dos autônomos, empresários, empregadas domésticas e facultativos - donas de casa, estudantes, desempregados e demais inscritos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse prazo também vale para quem optou pelo recolhimento trimestral. Quem deixar para pagar a partir de amanhã arcará com multa e juros. Os domésticos pagam com base nas mesmas alíquotas e faixas de renda dos assalariados. Os autônomos inscritos até 28 de novembro de 1999 que recolhem entre a classe 1 e 5 podem contribuir com salário-base entre R$ 151,00 e R$ 664,13. Os demais recolhem de acordo com a sua classe. Os inscritos na Previdência a partir de 29 de novembro de 1999 podem recolher sobre qualquer valor entre R$ 151,00 e R$ 1.328,25.