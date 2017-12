Previdência: pagamento dos benefícios Quem recebe o salário-família tem até o dia 30 para apresentar o comprovante de freqüência escolar dos filhos. Os pais aposentados com mais de 60 anos, se mulher, e mais de 65, se homem, aposentados por invalidez ou que estão recebendo auxílio-doença devem levar o documento à Agência da Previdência Social que administra o benefício. O trabalhador deve apresentar o comprovante na própria empresa. Mesmo com o fim da greve, os aposentados e pensionistas da Previdência Social que recebem pelo Banespa e não têm conta corrente nessa instituição continuarão a sacar os benefícios de outubro no Banco do Brasil. A folha de pagamento desses segurados foi enviada ao Banco do Brasil. Pelo calendário, começam a receber hoje os segurados com inscrição de final 8; amanhã, final 9; e quinta, final zero. Para sacar com atraso o benefício de outubro (pago em novembro), o segurado também deverá dirigir-se ao BB até 29 de dezembro.