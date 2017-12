Previdência: pagamentos de outubro Hoje os bancos estarão liberando o pagamento de outubro para os segurados que possuem inscrição com final de número 9 na Previdência Social. O piso é o salário mínimo vigente, de R$ 151 00. Quem ganha acima disso receberá valor idêntico ao pago em outubro, relativo ao benefício de setembro. Os aposentados e pensionistas que recebem por meio do Banespa continuarão a sacar os benefícios de outubro no Banco do Brasil. Para sacar com atraso o benefício de outubro, esse segurado deverá comparecer às agências do BB até 29 de dezembro.