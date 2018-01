Previdência pode ficar em 5,1% do PIB até 2010 O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que as receitas da Previdência Social brasileira poderão ficar, na média, em torno de 5,1% do PIB nesta década, de acordo com relatório da instituição divulgado em sua página na Internet. "Claramente, isto requer que a renda real no setor formal da economia cresça com o PIB real, assim mantendo a parcela da renda do setor formal na renda total", diz o texto do relatório do FMI. O fundo ainda ressalta que a projeção pode ser alterada se ocorrer uma mudança na taxa de contribuição previdenciária atual ou uma grande alteração na divisão entre mercado formal e informal de trabalho. O relatório também comenta que os níveis das transferências para estados e municípios deverão se manter constante nesta década, desde que as receitas do IPI e com a cobrança do imposto sobre a renda acompanhem a evolução do PIB nominal.