Previdência privada: Caixa lança PGBL A Caixa Vida & Previdência está lançando o Preinvest Caixa, o seu Plano Gerador de Benefícios Livre (PGBL). Inicialmente o Preinvest terá três modalidades, uma para cada perfil de investidor. O Preinvest RF (100% do capital serão aplicados em renda fixa), o Preinvest RV-15 (com até 15% investidos em renda variável e 85% em fixa) e o Preinvest RV-30, com uma aplicação de até 30% em renda variável. Todos os investidores de quaisquer planos de previdência tradicional poderão migrar para o Preinvest Caixa a partir de seu lançamento. "A grande vantagem do PGBL, além do repasse de todo o resultado financeiro para o cliente, é a mobilidade que ele proporciona. Com ele, o investidor pode optar por uma aplicação mais agressiva, retornando para um perfil conservador quando sentir necessidade", avalia Pedro Pereira de Freitas, presidente da Caixa Vida & Previdência. A rentabilidade destes fundos será divulgada diariamente nos jornais especializados, permitindo um acompanhamento constante dos valores investidos. Segundo a Caixa, o investidor é que determina o tipo de fundo onde quer aplicar o dinheiro, escolhe o valor da contribuição ou da renda desejada e define quando pretende receber o benefício. Também pode, em qualquer tempo, aumentar o valor do fundo fazendo contribuições adicionais ou alterar as condições acordadas na contratação. Adicionalmente, o participante pode adquirir benefícios acessórios, como renda por invalidez, pecúlio e pensão. Além disso, os depósitos efetuados no plano podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Maiores informações sobre o novo PGBL podem ser encontradas no site da instituição (veja no link abaixo) ou pelo telefone 0800 70 10036.