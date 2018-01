Previdência privada: duas opções de planos Depois da crise de solvência da Previdência Social, a aquisição de um plano de previdência privada para complemento da renda tornou-se uma necessidade real para os trabalhadores. Porém, como existem planos e modalidades diferentes, é preciso saber escolher o produto certo para evitar arrependimentos no futuro. Os investidores que querem formar uma poupança devem começar seu caminho fazendo a escolha do plano. Hoje existem dois modelos: o tradicional e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). Segundo o diretor de Vida e Previdência da Real Seguros e Previdência, Flávio Perondi, é difícil achar alguma instituição que ainda trabalhe com o modelo tradicional, que em geral, rende em conformidade com a variação do IGPM mais juros de 6% ao ano. No PGBL, pode-se obter uma rentabilidade de até 100% do salário. Entretanto, oferece riscos porque tem parte de sua aplicação destinada ao mercado de renda variável. Por isso, o PGBL tem incentivado algumas instituições a lançar produtos diferenciados no mercado, disponíveis até pela Internet, onde é possível fazer simulações de rendimentos. A expectativa é de novos produtos, após o Conselho Monetário Nacional (CMN) ter decidido no início de julho último que os planos de previdência privada poderão aplicar as reservas técnicas, que garantem o pagamento dos benefícios dos participantes, em fundos de investimento exclusivo. Precauções para escolher o plano correto Para escolher um plano, Perondi recomenda, entre outras coisas, cautela na escolha da instituição e no valor investido. "Tome cuidado ainda com as simulações, que precisam ser feitas com taxa de juros reais, descontada a inflação", diz Perondi. Além disso, Perondi alerta para o fato da contratação não exceder 12% da renda bruta do assalariado. Até esse limite pode-se abater o porcentual no Imposto de Renda. Outro item importante, é a verificação das taxas de gestão e de administração, que podem influenciar e comprometer o rendimento do beneficiado. Quem deseja saber qual a expectativa de rendimento futuro na aquisição de um plano de previdência privada pode recorrer às seguradoras com portal na Internet. Outro canal está nos sites financeiros. Além de cotar um fundo, é possível obter informações sobre os produtos. O diretor da NPR Consultoria, Nelson Rogieri, ex-presidente da Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada Fechada (Abrapp) por três mandatos, desenvolveu no fim de julho um site (veja no link abaixo) específico para investidores. Pesquise bem para escolher entre plano tradicional e PGBL. Quanto a rentabilidade, o tradicional tem rendimento garantido de variação do IGP-M mais juros de 6% ao ano; PGBL não tem rendimento garantido, porque o ganho vai depender do desempenho da carteira do fundo e pode oferecer riscos, como uma aplicação em mercado de renda variável. A maioria dos especialistas do mercado recomenda um PGBL porque oferece perspectiva de rendimento maior.