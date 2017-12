Previdência privada: novos planos e seguros Está prevista para este mês a divulgação de circulares por parte da Superintendência de Seguros Privados (Susep), oficializando os novos planos de previdência privada e de seguro de vida por sobrevivência, cujas regras já foram determinadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), por meio de resoluções. A partir da publicação das circulares, a comercialização dos novos produtos estará liberada. O objetivo da criação dos novos planos de previdência é tornar mais claras as regras para a remuneração do capital acumulado e dos descontos que incidem sobre esse tipo de investimento. Já os seguros de vida por sobrevivência serão uma nova alternativa para o poupador que quiser complementar o seu plano de previdência privada otimizando os benefícios fiscais. Os benefícios fiscais dos planos de previdência consistem na dedução dos valores aportados da renda tributável do contribuinte, na Declaração Anual do Imposto de Renda (IR), até um teto de 12% dos rendimentos brutos. O imposto é adiado, ou seja, incidirá apenas quando houver o desligamento do plano, seja por resgate ou por concessão do benefício. Como esse benefício está limitado a 12% do rendimento, o poupador que aporta mais do que essa porcentagem acaba se prejudicando. Quem aplica 20% de sua renda bruta num plano de previdência, por exemplo, acaba sendo tributado duas vezes, no aporte e no resgate, sobre os 8% que ultrapassam o teto de dedução. Para quem se encaixa nesse caso, o seguro de vida por sobrevivência poderá ser usado como complemento de um plano previdenciário, já que nestes seguros apenas o rendimento referente aos valores aportados durante a fase de acumulação será tributado, de acordo com a tabela progressiva do IR. Essa é uma diferença em relação aos planos de previdência privada, em que todo o valor resgatado ou recebido a título de benefício é tributado, também de acordo com a mesma tabela do IR. Assim, o poupador que deseja destinar por exemplo 20% de sua renda bruta à previdência privada, poderá aplicar 12% num plano de previdência e os restantes 8% num seguro por sobrevivência. Para o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL), o seguro de vida por sobrevivência, recém-criado, correspondente será o Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL). O Vida com Atualização Garantida e Performance (VAGP) e o Vida com Remuneração Garantida e Performance (VRGP) serão correspondentes aos novos planos de previdência - Plano com Atualização Monetária Garantida e Performance (PAGP) e Plano com Remuneração Garantida e Performance (PRGP), respectivamente. Vale destacar que os novos seguros de vida por sobrevivência têm as características técnicas e estruturais de um plano de previdência por sobrevivência, pois, ao final da fase de acumulação, o participante recebe o montante total, a título de indenização, de forma única ou de renda mensal. Veja nas matérias seguintes mais informações sobre as regras para os novos planos de previdência e para os seguros de vida.