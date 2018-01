Previdência Privada passa a pagar IR em 2002 A partir de primeiro de janeiro de 2002, os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de entidades abertas de previdência complementar e de sociedades seguradoras que operam planos de benefícios de caráter previdenciário, ficam sujeitos à incidência do imposto de renda de acordo com as normas de tributação aplicáveis às pessoas físicas e às pessoas jurídicas não-financeiras. É o que determina a Medida Provisória 2.222, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, com data de ontem. Até o momento, nem o Ministério da Previdência e nem a Secretaria da Receita Federal agendaram entrevista coletiva para detalhar a MP.