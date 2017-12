Previdência privada pode reduzir IR Os contribuintes interessados em adquirir um plano de previdência privada podem aproveitar as economias acumuladas neste final de ano para reduzir a carga do Imposto de Renda no ano 2001, referente à renda de 2000. Aplicando em planos de aposentadoria, o contribuinte pode diminuir o Imposto de Renda a pagar ou aumentar a restituição do próximo ano. Mas vale a pena ressaltar que as vantagens fiscais destes planos são restritas. O contribuinte apenas adia parte o valor do imposto a pagar para a época de recebimento dos benefícios. As vantagens fiscais dos planos de previdência privada podem ser aproveitadas apenas pelos contribuintes que optarem pelo modelo completo da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Quem opta pelo modelo simplificado de declaração não tem vantagem alguma, porque já tem um desconto único do valor da renda recebida, sem precisar comprovar qualquer tipo de gasto ou investimento. O contribuinte que tenha optado pelo modelo completo de declaração deverá somar todos os pagamentos efetuados durante o ano destinados à obtenção de benefícios complementares, como Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), ou mesmo os tradicionais fundos abertos de previdência privada. Do valor apurado, até 12% pode ser deduzido da renda bruta tributável. Esta dedução permite que o cálculo de Imposto de Renda ocorra sobre uma base menor. Ou seja: a dedução não é diretamente do imposto a pagar mas da renda tributável. O contribuinte que já possui um plano de previdência e não atingiu o limite de 12% sobre sua renda bruta, também pode fazer um aporte maior nestes planos, mantendo ainda o incentivo fiscal até este limite. Incentivo fiscal não significa isenção O incentivo fiscal dos planos de previdência é apenas o diferimento (adiamento) de parte do IR. Isso significa que, quando houver resgate do plano - do capital total ou do benefício mensal -, se o valor for superior a R$ 900,00, haverá tributação. Se for inferior, não haverá desconto do IR no saque, mas no momento que esse valor for incluído na declaração, dependendo da renda total do beneficiário. A tributação neste caso será feita com base na tabela progressiva normal. Este adiamento, vale ressaltar, é um benefício efetivo para o contribuinte que aplica com horizonte de longo prazo. Isso porque a parte que seria tributada da contribuição feita é aplicada e tem rentabilidade até seu saque efetivo. Outro incentivo fiscal dos fundos de previdência privada - tradicionais ou PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres) - é que não pagam IR sobre os rendimentos mensais. Desta forma, este valor que mensalmente iria para os cofres do governo continua rendendo na carteira. Segundo o matemático José Dutra Sobrinho, num plano de previdência de 120 prestações (dez anos), se forem deduzidos os 12% da renda bruta e o valor reaplicado, sem pagamento mensal de IR sobre rendimento, o montante acumulado supera 30,8% o de um Fundo de Investimento Financeiro de renda fixa com perfil similar, que paga IR mensal de 20%. Com 180 e 240 prestações, os ganhos seriam de 35,1% e 38%, respectivamente. "Quanto maior o prazo de aplicação, maiores as diferenças entre os dois", diz Dutra. Importante lembrar que o governo está discutindo acabar com a diferimento do IR mensal sobre os rendimentos dos fundos e planos de previdência privada. Isso reduziria muito o atrativo destes produtos. Isso porque o investidor pagaria IR mensal sobre o rendimento e novamente IR sobre o valor do benefício, no momento do saque, como renda. Na prática, seria uma dupla tributação sobre o rendimento, como hoje ocorre com o Fapi (Fundo de Aposentadoria Programada Individual). Veja nos links abaixo a explicação completa de como funcionam os planos e fundos de previdência privada. Não deixe de ver os itens sobre riscos e custos destas planos.