Previdência privada: relatório em 15 dias O senador Romero Jucá (PSDB-RR) previu que dentro de 15 dias apresentará à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) o seu relatório sobre os dois projetos em tramitação no Senado que tratam da regulamentação do novo regime de previdência complementar e disciplinam as relações dos fundos de pensão com os seus patrocinadores. O senador, que é o relator da matéria, esteve por cerca de uma hora com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, para discutir os pontos polêmicos dos dois projetos. Segundo o relator, o ponto mais polêmico em discussão é o que trata da tributação sobre os rendimentos dos investimentos dos fundos de pensão. Sem dar detalhes do encontro, Jucá disse que, na próxima semana, terá um encontro também com o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, para discutir o assunto.