Previdência puxa o quarto déficit do Governo Central no ano

O Governo Central, formado por Tesouro, Previdência Social e Banco Central, registrou um déficit de R$ 7,632 bilhões no mês de setembro. Este é o quarto resultado negativo no ano e o sexto desde o início do auge da crise, em setembro do ano passado. O resultado negativo foi puxado pelo déficit da Previdência Social que foi de R$ 9,172 bilhões. O Tesouro Nacional registrou um superávit de R$ 1,602 bilhão em setembro. O Banco Central teve déficit R$ 62 milhões.

No acumulado do ano, o Governo Central tem superávit de R$ 16,373 bilhões, o que equivale a 0,74% do PIB. O resultado de janeiro a setembro é bem pior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o superávit totalizou R$ 80,984 bilhões, que equivalia a 3,78% do PIB.

Acumulado do ano

O superávit das contas do governo central, no acumulado deste ano até setembro, sofreu um recuo de R$ 64,611 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda foi provocada pela decisão do governo de adotar uma política fiscal anticíclica de aumento de gastos e desoneração tributária para incentivar a retomada do crescimento econômico depois da crise financeira internacional.

Essa política levou o superávit primário a cair de R$ 80,984 bilhões no acumulado de janeiro a setembro de 2008 (3,78% do PIB) para R$ 16,373 bilhões, o equivalente a 0,74% do PIB. Uma queda de 3,04 pontos porcentuais do PIB.

O déficit primário registrado nas contas de setembro, de R$ 7,632 bilhões, é o sexto resultado negativo em 12 meses, desde o início do agravamento da crise financeira.

Em setembro, o governo recebeu uma receita extra de R$ 1,150 bilhão com concessões da banda de terceira geração (3G) por parte das operadoras de serviço de telefonia móvel celular. O governo também recebeu um reforço de R$ 218,7 milhões de royalties de petróleo.

Receitas

As receitas do Governo Central (formado por Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central)

tiveram uma queda de 1,9% de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2008. Por outro lado, as despesas do Governo Central cresceram 16,5% no mesmo período. Os maiores aumentos de despesas ocorreram em gasto com pessoal (19,1%) e com custeio e capital (19,3%).

De janeiro a setembro de 2008, as receitas cresceram 18,4% em relação ao mesmo período de 2007 e as

despesas aumentaram 10,9% no mesmo período.

Investimentos

Os gastos com investimentos do governo central, de janeiro a setembro deste ano, somaram R$ 20,567 bilhões, o que representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Tesouro Nacional, os gastos no Projeto Piloto de Investimentos (PPI), no mesmo período, foram de R$ 7,267 bilhões, 44% maior que de janeiro a setembro de 2008, quando somaram R$ 5,047 bilhões.

Os gastos com o PPI, somente no mês de setembro, foram de R$ 1,323 bilhão ante R$ 965 milhões no mês de agosto. Todos os investimentos realizados dentro do PPI podem ser deduzidos da meta de superávit primário.