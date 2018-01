Previdência: qual a renda ideal na aposentadoria? Um plano ou fundo de previdência nada mais é do que uma poupança forçada, para evitar que a pessoa, na aposentadoria, sofra uma redução muito grande na sua renda. Regra geral, as pessoas precisam de menos renda na aposentadoria do que na vida economicamente ativa. Por isso, os especialistas do setor recomendam que o participante planeje, para essa fase da vida, uma renda entre 70% e 80% do que estariam recebendo na ativa. A poupança deve ser planejada, portanto, de forma a permitir que se obtenha essa renda, ou cobrir a diferença entre essa renda e aquilo que se espera receber da Previdência Social. Consulte o link abaixo para mais informações sobre previdência privada.