Previdência quer cópia de denúncia da Previ O secretário de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da Previdência Social, José Roberto Savoia, informou na noite desta sexta-feira à Agência Estado que vai pedir ao procurador da República Luiz Francisco de Souza que encaminhe à secretaria cópia da documentação entregue quinta-feira ao Ministério Público pelo diretor da Previ, Henrique Pizzolato, com denúncias de irregularidades com recursos do fundo. "Queremos investigar. A SPC, como órgão fiscalizador, tem direito de acesso às informações para proceder as investigações", afirmou. O secretário informou que deve conversar, na segunda-feira, sobre o assunto com Luiz Francisco de Souza. Segundo Savoia, a SPC também vai encaminhar um ofício à Previ solicitando a documentação sobre as denúncias. "Se houve problemas, essas irregularidades têm que ser investigadas", disse o secretário. Ele afirmou que considerou positiva a decisão do diretor da Previ de tomar essa providência e encaminhar as denúncias ao Ministério Público. "Eu só estranho que ele tenha mantido essas informações por tanto tempo e esteja fazendo isso só agora", disse. Sobre as críticas de Pizzolato à atuação da SPC, o secretário respondeu que o órgão está "imbuído do espírito de fazer a fiscalização". "Nós estamos fazendo um trabalho efetivo de fiscalização", disse, sem querer falar sobre o período anterior à sua gestão. Savoia tampouco quis fazer comentários sobre a demora do Banco do Brasil na indicação do nome do novo presidente da Previ. "Essa é uma decisão do Banco do Brasil sobre a qual não tenho que me posicionar", afirmou. Para ele, as críticas do diretor da Previ à SPC têm objetivos eleitoreiros, já que as eleições dos dirigentes da entidade estão próximas. "O nosso objetivo é resgatar a governança na Previ, com uma gestão eficiente, sem riscos para o participante", afirmou.