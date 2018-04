Previdência reconvoca 264,6 mil beneficiários para censo Os aposentados e pensionistas que perderam o prazo para fazer o Censo Previdenciário serão reconvocados, a partir desta quinta-feira pelo Ministério da Previdência Social. São 264,6 mil beneficiários que foram chamados para fazer o censo em agosto (benefícios com final 5), mas que não compareceram aos bancos para atualizar os dados cadastrais. Os que têm endereço atualizado no banco de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão avisados por meio de cartas registradas, e os demais por editais. No total, 174.201 portadores de benefícios com numeração final 5 serão reconvocados por carta e 90.440 terão os nomes incluídos em editais publicados em um jornal de grande circulação em cada Estado. Os nomes também estarão disponíveis para consulta na página do Ministério da Previdência Social na internet.