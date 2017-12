Previdência reconvoca aposentados e pensionistas O Ministério da Previdência Social convoca hoje, por meio de edital, os aposentados e pensionistas chamados na primeira etapa do recadastramento que perderam o prazo e foram reconvocados por carta para a atualização dos dados nas agências bancárias em que recebem o benefício. São 14.124 aposentados e pensionistas com cartas devolvidas pelos Correios, pois os endereços que constavam no cadastro do INSS estavam errados. Todos terão mais 30 dias, a partir da publicação do edital, para atualizar os dados cadastrais. Os que não comparecerem terão o pagamento do mês de julho suspenso. Normalmente, as aposentadorias são depositadas nos cinco primeiros dias úteis de cada mês. O censo previdenciário começou em outubro de 2005. Para a primeira etapa, foram selecionados 2,4 milhões de benefícios, considerados pelo INSS como mais vulneráveis a eventuais fraudes por conterem informações incompletas.