Previdência reconvoca aposentados e pensionistas para censo O Ministério da Previdência Social começa a reconvocar nesta quinta-feira os aposentados e pensionistas que não responderam ao censo em junho (benefícios com numeração final 3). De 1,5 milhão de beneficiários chamados em junho, 240.949 ainda não compareceram às agências bancárias para atualizar os dados cadastrais. Os faltosos com endereço válido no INSS serão avisados por carta registrada e os outros através de editais. Serão reconvocados por carta 172.026 beneficiários e 68.923 terão os nomes publicados em jornais de grande circulação em cada Estado. Os aposentados e pensionistas que não responderem ao censo correm o risco de ter o pagamento suspenso. Os documentos obrigatórios para fazer o censo são o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um documento de identificação, que pode ser a própria Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou registro de conselho profissional. O INSS recomenda também que o beneficiário apresente um comprovante de residência e o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT).