Previdência reconvoca aposentados para atualizar dados O Ministério da Previdência Social vai reconvocar, a partir de hoje, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram chamados para o Censo Previdenciário em outubro de 2005 e ainda não compareceram às agências bancárias para a atualização dos dados. Os segurados serão avisados por meio de cartas registradas ou editais publicados nos jornais de grande circulação em cada Estado. Dos 973 mil convocados na primeira fase do Censo, 454.585 ainda não atualizaram o cadastro. As informações são da Radiobrás.