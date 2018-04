Previdência reduz déficit mensal com arrecadação recorde Com uma arrecadação recorde, que somou R$ 5,766 bilhões, a Previdência Social conseguiu, em julho, reduzir o déficit mensal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No mês passado o Tesouro Nacional teve que bancar uma conta de R$ 1,314 bilhão, enquanto que em junho o déficit foi de R$ 1,444 bilhão. Os números da Previdência Social foram anunciados nesta sexta-feira pelo ministro José Cechin. Mesmo registrando essa queda, o resultado primário do INSS acumulado nos primeiros sete meses do ano (diferença entre a arrecadação e a despesa com o pagamento de benefícios) foi deficitário em R$ 8,186 bilhões, enquanto que no mesmo período de 2001 a conta ficou negativa em R$ 5,53 bilhões. Em termos nominais, ou seja, sem descontar a inflação do período, o déficit cresceu 48%, sendo de 36% o aumento real. O ministro da Previdência Social, José Cechin, disse que parte da elevação do déficit pode ser atribuída à longa greve dos servidores do INSS no segundo semestre do ano passado, que impediu a concessão durante mais de três meses das aposentadorias e pensões. Os benefícios represados no ano passado foram pagos este ano, o que elevou a despesa em R$ 460 milhões. O restante do aumento, segundo o ministro, deve ser atribuído à elevação do salário mínimo de R$ 180,00 para R$ 200,00, que tem forte impacto na Previdência Social, pois praticamente 12 milhões dos 20 milhões de segurados ganham o salário mínimo. Outra pequena parte do déficit também teve como origem o reajuste de 9,3% repassado pelo INSS no mês passado para as aposentadorias e pensões acima do mínimo. Já em relação à receita, Cechin disse que o crescimento expressivo da arrecadação em julho - que foi de 9,2% em relação ao mês de junho e de 6,3% em termos reais em relação a julho de 2001 - deve-se ao aumento da massa salarial paga pelas empresas aos trabalhadores, ao pagamento de débitos judiciais sem multa e juros e ao parcelamento de débitos em atraso das empresas. O ministro disse ainda não saber se o crescimento da massa salarial ocorreu pelo aumento do número de empregados ou pelo aumento dos salários. "Temos essa informação com alguma defasagem", explicou. De janeiro a julho deste ano a arrecadação na Previdência Social atingiu R$ 37,4 bilhões, um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2001 quando a arrecadação foi de R$ 33,7 bilhões. No acumulado do ano até julho a despesa com o pagamento de benefícios foi de R$ 45,6 bilhões, 16% a mais do que o verificado no mesmo período do ano passado.