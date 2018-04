Previdência reduz déficit para R$ 1,9 bi em outubro A Previdência Social registrou em outubro déficit de R$ 1,909 bilhão, resultado 33,9% menor que o de outubro de 2007, quando o déficit atingiu R$ 2,889 bilhões. Em relação a setembro deste ano, o déficit da Previdência teve queda ainda mais expressiva, de 74,4%. Em setembro, o saldo negativo foi de R$ 7,543 bilhões. Isso porque em setembro a Previdência pagou além dos benefícios do mês a metade do 13º salário antecipada. A arrecadação em outubro totalizou R$ 13,475 bilhões, alta de 7,3% frente ao mesmo mês do ano passado, enquanto as despesas somaram R$ 15,384 bilhões, pequena redução de 0,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De janeiro a outubro, o déficit da Previdência é de R$ 34,456 bilhões. O saldo negativo é de 17,6% menor que o registrado em igual período de 2007 (R$ 41,814 bilhões). A arrecadação acumulada no ano soma R$ 129,604 bilhões, alta de 9,4% ante mesmo período do ano passado, enquanto as despesas estão acumuladas em R$ 164,061 bilhões, alta de 2,4% na mesma comparação.