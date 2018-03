No acumulado de janeiro a novembro de 2009, o déficit da Previdência, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), soma R$ 45,262 bilhões. As despesas com benefícios, no acumulado dos 11 primeiros meses deste ano, totalizaram R$ 203,867 bilhões, enquanto a arrecadação líquida foi de R$ 158,605 bilhões. No mesmo período de 2008, o déficit da Previdência era de R$ 40,429 bilhões.