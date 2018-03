Previdência registra déficit de R$ 9,172 bi em setembro O déficit das contas da Previdência Social no mês de setembro atingiu R$ 9,172 bilhões, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Previdência. O resultado negativo de setembro de 2009 cresceu 18% em relação ao de setembro de 2008. Em relação a agosto, cujo déficit havia sido de R$ 5,199 bilhões, o resultado do mês passado representa um crescimento de 76,4%, explicado pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).