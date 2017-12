Previdência registra maior déficit de sua história em maio A Previdência Social registra o maior déficit de sua história. Em maio, as contas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentaram um balanço negativo de R$ 1,77 bilhão, informou o secretário de Previdência Social, Herlmut Schwarzer. Comparado com o resultado de maio do ano passado, o déficit deste ano apresentou um crescimento de 37,8%. Em relação ao mês de abril deste ano, o crescimento foi de 15,8%, segundo Schwarzer. Ele informou que de janeiro a maio de 2003, a diferença entre as arrecadação do INSS e o pagamento de benefícios já está negativa em R$ 7,77 bilhões. Em igual período do ano passado, o déficit somou R$ 6,49 bilhões. O secretário afirmou que o déficit de 2003 cresceu basicamente em razão do reajuste do salário mínimo e da queda dos salários reais dos trabalhadores. A Previdência Social já refez as contas e, segundo Schwarzer, o déficit projetado para 2003 deverá atingir R$ 26,1 bilhões. Em 2002, o déficit do INSS foi de R$ 17 bilhões.