Previdência revela devedores do INSS na 4ª-feira O Ministério da Previdência Social prepara-se para a guerra pública contra um grupo de devedores do INSS, que, atualmente, acumula uma dívida de R$ 60 bilhões com a instituição. A partir da próxima quarta-feira, uma relação de 200 mil devedores - incluindo empresas, partidos políticos, sindicatos e pessoas físicas - terão seus nomes e o montante de suas dívidas divulgados no site do ministério na internet (www.mpas.gov.br). A lista do ministério tem mais de mil páginas, e qualquer um poderá consultá-la usando um sistema de busca por nome, CGC ou CPF, unidade da federação ou faixa de valor da dívida. Apenas serão excluídas da exposição pública as dívidas que tiverem sido renegociadas, como as do Refis (R$ 29 bilhões), ou que estiverem cobertas por algum tipo de depósito judicial como caução. O número total de devedores do INSS chega hoje a 293 mil, e cerca de 6% devem, individualmente, mais de R$ 1 milhão. Somados, esses devedores são responsáveis por 86% dos R$ 99 bilhões que a Previdência tenta reaver na Justiça. Além disso, há R$ 79 bilhões em cobrança administrativa, mas esses valores não serão divulgados.