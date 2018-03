Previdência Social tem déficit de R$ 1,055 bi em fevereiro O déficit da Previdência Social - diferença entre a arrecadação e pagamento de benefícios - em fevereiro foi de R$ 1,055 bilhão, de acordo com números divulgados hoje pelo Ministério da Previdência Social. Em relação a janeiro deste ano, houve uma redução de 40,2%, pois no mês passado o déficit atingiu 1,765 bilhão. Comparado ao resultado de fevereiro do ano passado, a queda foi de 16,3% - em fevereiro de 2002, o resultado negativo do INSS foi de R$ 1,260 bilhão.