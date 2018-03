Previdência somou 55 milhões de contribuintes em 2008

Os dados foram apresentados hoje pelo secretário de Políticas de Previdência Social do ministério, Helmut Schwarzer, ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Esses e outros números que mostram a situação da previdência no País constam do Anuário Estatístico da Previdência Social, que está em sua 17ª edição.

A inclusão dos novos contribuintes significou um aumento de 8,1% na base total de segurados, em comparação com 2007. Os contribuintes empregados com carteira assinada passaram para 43,5 milhões, enquanto os demais contribuintes somaram 11,8 milhões. O anuário revela ainda que, por força da expansão do mercado formal de trabalho, houve um aumento de 16,4% no número de contribuintes com idades entre 16 e 19 anos. O sistema previdenciário brasileiro também incluiu 410 mil novos contribuintes com 50 anos ou mais em 2008, devido à necessidade de mão-de-obra especializada.

O rendimento médio mensal foi outro aspecto verificado pelo anuário. O documento mostra que 58,1% dos trabalhadores empregados, que mantêm suas contribuições regulares ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), têm renda de até dois salários mínimos. Outros 18% recebiam entre dois e três mínimos. Contribuintes com renda superior a oito salários mínimos somaram 5,9% do total de trabalhadores filiados à previdência social.