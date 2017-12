Previdência suspende pagamentos a não recadastrados O Ministério da Previdência Social vai suspender, a partir do dia 3 de abril, o pagamento de cerca de 100 mil aposentadorias e pensões. Todos esses beneficiários não compareceram à rede bancária para fazer o recadastramento. O ministro da Previdência Social, Nelson Machado, explicou que esses beneficiários fazem parte dos 970 mil segurados convocados em outubro para o censo. Na próxima semana, a previdência social publica edital alertando para a suspensão do pagamento. De acordo com o ministro, caso o beneficiário compareça ao banco, ele será recadastrado e o pagamento suspenso será reativado em média em 12 dias.