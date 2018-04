Previdência tem déficit de R$ 1,1 bilhão em março As contas do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) registraram superávit primário (sem contar os juros) de R$ 1,906 bilhão no mês de março. O Tesouro contribuiu com superávit de R$ 3,099 bilhões, enquanto a Previdência registrou déficit primário de R$ 1,134 bilhão e o Banco Central teve déficit de R$ 57,8 milhões. No acumulado do primeiro trimestre do ano, as contas do governo central registram superávit primário de R$ 10,416 bilhões, o equivalente a 3,46% do PIB. Esse superávit acumulado é R$ 3,7 bilhões superior ao obtido no primeiro trimestre de 2001, que foi de R$ 6,753 bilhões.