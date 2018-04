Previdência tem déficit de R$ 4,2 bi no quadrimestre A Previdência Social registrou um déficit em suas contas de R$ 4,276 bilhões no primeiro quadrimestre do ano, superando o saldo negativo registrado no mesmo período de 2001, quando o déficit havia sido de R$ 2,645 bilhões. Apesar do crescimento nominal de R$ 2 bilhões no volume de contribuições previdenciárias, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), permaneceram no mesmo nível observado no mesmo período do ano passado. Em contrapartida, as despesas com benefícios subiram R$ 3,7 bilhões, atingindo cerca de 6,2% do PIB, ante 5,8% em 2001. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Eduardo Guardia, esse acréscimo nos gastos com benefícios previdenciários se deve à conjugação de aumento da quantidade de benefícios pagos com o reajuste do valor dos benefícios.