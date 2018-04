Previdência tem déficit de R$ 6,337 bi em janeiro A Previdência Social registrou um déficit de R$ 6,337 bilhões em janeiro deste ano, o que representa uma alta de 17% ante o resultado negativo de janeiro do ano passado, quando somou R$ 5,416 bilhões. Segundo dados divulgados hoje pela Previdência Social, o resultado reflete despesas com os benefícios previdenciários de R$ 18,369 bilhões, enquanto a arrecadação líquida foi de R$ 12,031 bilhões. No mês passado, o crescimento das despesas foi de 5,9% e a expansão na arrecadação foi de 0,9%, na comparação com igual período de 2008. Segundo o Ministério da Previdência, o pagamento de sentenças judiciais no valor de R$ 3,054 bilhões elevou a despesa da Previdência em janeiro.