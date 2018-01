Previdência teve déficit de R$ 2,88 bi em novembro O regime geral de Previdência Social registrou déficit de R$ 2,886 bilhões em novembro o que significou uma redução de 7,1% em relação ao mesmo mês de 2005, quando o déficit foi de R$ 3,105 bilhões. Em comparação a outubro de 2006, o déficit caiu 5,5%, já que o resultado de novembro foi de R$ 3 bilhões. O resultado de novembro decorre de arrecadação líquida de R$ 10,414 bilhões e do pagamento de despesas de R$ 13,301 bilhões. Com isso, no acumulado do ano, a Previdência registra déficit de R$ 40 bilhões. A projeção do ministério para o ano fechado é de déficit de R$ 42,4 bilhões. O secretário de Previdência Social, Helmut Schwarzer, informou que a redução do déficit da Previdência em novembro se deu graças ao melhor desempenho do mercado formal de trabalho e ao aumento na arrecadação líquida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que foi de R$ 10,414 bilhões. A recuperação de créditos judiciais, de acordo com Schwarzer, foi o destaque entre as receitas. "O grosso da melhoria dessa arrecadação foram as ações judiciais", disse o secretário. Por outro lado, as despesas com pagamento de benefícios previdenciários ficaram estáveis em novembro, fechando em R$ 13,301 bilhões; em novembro de 2005, os gastos somaram R$ 12,3 bilhões. No mês de outubro de 2006, foram de R$ 13,413 bilhões. Para o ano de 2006, o Ministério da Previdência estima um déficit de R$ 42,4 bilhões, já que, de janeiro a novembro, o saldo negativo está acumulado em R$ 40 bilhões e, para o mês de dezembro, a estimativa oficial é a de um déficit de R$ 2,4 bilhões. Em relação a dezembro, o INSS pagará a segunda e última parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas. Isso impacta as contas, mas haverá a compensação da arrecadação relativa ao valor integral desse benefício, pois o desconto não é feito por ocasião do pagamento da primeira parcela do 13º. Esta matéria foi alterada às 12h40 para acréscimo de informações.