Previdência teve déficit de R$ 46 bilhões em 2007 A Previdência Social, administrada pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), registrou um déficit de R$ 46 bilhões em 2007. Esse resultado deve-se a uma arrecadação líquida que somou R$ 143,709 bilhões e despesas de R$ 189,713 bilhões. De acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Previdência, a arrecadação líquida no ano passado cresceu 9,1% em relação a 2006, enquanto as despesas cresceram 7,4%. Somente no mês de dezembro de 2007, o déficit do INSS foi de R$ 3,885 bilhões. Esse resultado foi 79% superior ao registrado em igual período de 2006. A principal causa do déficit tão elevado em dezembro foi a antecipação para o fim do mês passado dos pagamentos de benefícios com valor de até um salário mínimo, referentes ao mês de janeiro de 2008. Além disso, a Previdência paga em dezembro a segunda metade do 13º salário aos aposentados e pensionistas.