Previdência vem com reajuste de 5,81% Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber hoje o benefício de junho. Para quem ganha acima do piso de R$ 151,00 , esse será o primeiro pagamento com o reajuste de 5,81%, concedido no mês passado. Mas atenção: só receberá o aumento integral de 5,81% quem teve a aposentadoria ou pensão iniciada até junho de 1999. O segurado que teve o benefício liberado a partir de julho receberá reajuste proporcional. O aumento incidirá sobre o benefício de março. Para saber quanto você vai receber a partir deste mês, basta localizar o mês de concessão do benefício na tabela abaixo e multiplicar o valor de março pelo respectivo coeficiente. Mês de concessão Multiplique por Até junho/99 1,0581 Julho 1,0531 Agosto 1,0482 Setembro 1,0433 Outubro 1,0384 Novembro 1,0335 Dezembro 1,0286 Janeiro/00 1,0238 Fevereiro 1,0190 Março 1,0142 Abril 1,0095 Maio 1,0047 Como nos meses anteriores, o pagamento será feito de acordo com o final do benefício - último número antes do dígito de controle no cartão magnético. O calendário completo é o seguinte: Dia Final 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 0