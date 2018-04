Previsão de conserto do gasoduto em SC é de 21 dias O conserto do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) na região de Blumenau (SC) deve demorar 21 dias, conforme previsão divulgada hoje pelo governo catarinense. A Secretaria de Coordenação e Articulação informou que a Petrobras e a Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia (TBG) definiram com as distribuidoras de gás de Santa Catarina (SCGás) e Rio Grande do Sul (Sulgás) um plano de contingência para garantir o fornecimento de 30 mil metros cúbicos diários a serviços essenciais como residências, hospitais e comércio, enquanto durar a obra. A BR Distribuidora e a Liquigás também atuam para "disponibilizar ao mercado outros combustíveis", informou a secretaria. No fim de semana, deslizamentos de terra causaram rompimento em dois pontos de fornecimento de gás no Estado catarinense: na rede da SCGás, em Gaspar, e no gasoduto de transporte do combustível, em Blumenau. Um desmoronamento de terra ontem interrompeu o fornecimento de gás na região de São Pedro de Alcântara (SC). O governo informou que o acidente ocorreu na SC-407, que está com meia pista liberada. A TGB, subsidiária da Petrobras que opera o gasoduto, está inspecionando todo o trecho sul da rede para avaliar a integridade das estruturas. Em razão dos rompimentos, o fornecimento do combustível foi interrompido para a maior parte de Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, que recebe o produto.