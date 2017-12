Previsão de crescimento do PIB sobe para 4,47% neste ano As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano subiram de 4,36% para 4,47% em pesquisa semanal do Banco Central (BC). A elevação é a décima segunda consecutiva. As estimativas de expansão da produção industrial, por sua vez, ficaram estáveis em 6,50% pela segunda semana consecutiva. Para 2005, as previsões de crescimento do PIB subiram de 3,50% para 3,55%, enquanto as projeções para a produção industrial aumentaram de 4,04% para 4,13%. Dívida líquida As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público em 2004 recuaram de 56,50% para 56% do PIB, apontou a pesquisa semanal do BC. A dívida líquida do setor público é representada pelo saldo líquido do endividamento do setor público não-financeiro e do Banco Central com o sistema financeiro (público e privado), com o setor privado não-financeiro e com o resto do mundo. Apesar de menor, o porcentual apontado na pesquisa desta semana ainda se encontra acima dos 55% estimados pelo BC na última sexta-feira. Para 2005, as estimativas de mercado para a dívida líquida do setor público foram reduzidas de 55% para 54,70% do PIB.